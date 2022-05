Była dziewczyna Harry'ego w tajemnicy wzięła ślub. Wcześniej została mamą. Też trzymała to w sekrecie

Chelsy i Harry byli ze sobą przez siedem lat. Książę mówił bliskim, że Davy (nazywał ją żoną!) jest najlepszym, co go w życiu spotkało. Wtedy jeszcze nie wiedział, że wkrótce dojdzie do bolesnego rozstania. Dziewczyna zerwała z nim ze względu na presję otoczenia, i fakt, że Harry był na świeczniku, a kobiety go uwielbiały. Poza tym książę wiele czasu spędzał poza Anglią, służył w Afganistanie, co nie sprzyjało ich związkowi.