Była Koterskiego wyjechała za granicę. Tam szkoli swój aktorski warsztat

Była ukochana Koterskiego dodała, że zdecydowała się teraz na studia za granicą. Aktorka wybrała prestiżową uczelnię w Londynie i jest przekonana, że zajęcia mocno wpłyną na jej rozwój. "Mocno zaczęłam działać w sferze wokalnej. Jadę do Londynu do szkoły aktorskiej, aby doszkalać swoje umiejętności. Studiując w LAMDA, czyli London Academy of Music & Dramatic Art, łączę przyjemne z pożytecznym" - dodała.