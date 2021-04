Była ulubienicą Polaków. Dziś zabrania o sobie mówić

Pola Raksa robiła niesamowitą karierę. Grała w filmach, serialach i przedstawieniach teatralnych. Pracowała z najważniejszymi osobami z naszego polskiego filmowego świata. Miała talent i urodę, która zapiera dech w piersiach nawet dziś, gdy jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do piękności z mediów społecznościowych. Prawda? Po latach niesamowitej kariery obfitującej w naprawdę mocne role Raksa usunęła się w cień. Zerwała wszelkie związki z mediami w 1997 r.

Pola Raksa świętuje 14 kwietnia 80. urodziny. A to co roku moment, w którym wiele osób zadaje sobie pytanie: co się dziś dzieje w życiu legendarnej aktorki?