Była żona Kamila Durczoka znalazła zdjęcia z ich ślubu. Pokazała te "trudne pamiątki"

"Każdy z nas ma 'trudne pamiątki'. Stosunek do nich okazuje się czasowo zmienny. Te z pierwszego rzutu sprzątania wylądowały na śmietniku. Te z drugiego rzutu spotkał pożyteczniejszy los. Część poszła w drugi obieg lub została przetopiona. Tak stało się ze 'Srebrnym Jabłkiem' miesięcznika 'Pani' (wybacz Redakcjo). Za pozyskane w ten sposób środki zakupione zostało wino białe, które wypite zostało z Przyjaciółmi. To zresztą nie zaskoczenie, bo na 'salonach warszawskich' krążyła legenda, że ta nagroda to klątwa. Trzecie sprzątanie przyniosło refleksję, że to dobrze, że nie wszystko zniknęło z domu. Bo to po prostu 'ładne zdjęcia są'. Czym dzielę się dokładnie 27 lat po" - napisała Marianna Dufek.