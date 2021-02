Była żona Phila Collinsa wyprzedała jego cenne rzeczy i zgarnęła ponad 2 mln dolarów

Orianne Cevey była trzecią żoną legendy muzyki Phila Collinsa. Oficjalnie rozwiedli się w 2006 r.. Wtedy to podczas rozprawy Orianne przyznano rekordowe 25 milionów funtów, co było ewenementem w brytyjskim show-biznesie. Po dekadzie Phil postanowił przeprowadzić się bliżej byłej żony i ich synów. Gwiazdor utrzymywał, że nie chce toczyć z Orianne brudnej wojny, by nie szkodzić tym swoim dzieciom. Jednak w 2020 r. gruchnęła wiadomość, że Orianne poślubiła innego mężczyznę za plecami Collinsa, okupuje willę gwiazdora na Florydzie i nie ma zamiaru jej opuścić.