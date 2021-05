Była żona Seweryna Krajewskiego chciała umrzeć. Mówi, co ją uratowało

- Nie potrzebowałam tej pomocy, ja chciałam umrzeć. Przyjaciel lekarz, który doskonale wiedział, że nie wezmę żadnej tabletki i nie pójdę do psychologa czy psychiatry, zorganizował kurs medytacji. Zadzwonił do mnie, mówiąc: "Mam coś, co może ci pomóc" - wyznała.