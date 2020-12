Była żona Seweryna Krajewskiego ma problemy. Czy znany muzyk jej pomoże?

Seweryn i Elżbieta Krajewscy byli parą przez ponad cztery dekady. To była miłość jak z bajki. On król sceny, a ona wierna fanka. Wszystko zostało zniszczone przez rodzinną tragedię, z którą ta dwójka nie potrafiła się wspólnie zmierzyć. Jesienią 2017 roku Seweryn i Elżbieta Krajewscy rozwiedli się po 43 latach małżeństwa.

Nikt nie wierzył, że niegdyś zakochani, wrócą jeszcze do przyjacielskich relacji . Teraz po latach rozłąki znowu mają ze sobą kontakt. Elżbieta Krajewska już wiosną zapowiedziała, że zamierza wydać nawet książkę, w której opowie o życiu, jakie wiodła u boku byłego męża. Kobieta przygotowywała się także na spotkanie z przyjaciółmi w Teatrze Kamienica, gdzie miała zaprezentować swoją poezję. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie musiało zostać odwołane. - Jest przerażona tym, co się dzieje. Stara się dbać o siebie jeszcze bardziej, nie wychodzi z domu, bo jak sama mówi, jest w grupie ryzyka - zdradza jej znajoma.

Powyższa sytuacja szczególnie zaniepokoiła Seweryna Krajewskiego. Artysta ma świadomość, jak bardzo źle wygląda jej stan zdrowia i jak bardzo się wycierpiała, gdy wirusowe zapalenie wątroby typu C dało o sobie znać. - Sen z powiek spędzają mu też finanse. Ma do siebie żal, że nie udało mu się w lecie przylecieć do Polski i dopełnić formalności związanych z podziałem majątku, w wyniku którego otrzymałaby dom w Józefowie - mówi informator na łamach "Na żywo".