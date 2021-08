Były mąż Magdy Narożnej wziął ślub. Zamieścił zdjęcie z uroczystości

"Z Moją Żoną. Troszkę mnie tu nie było. Chcieliśmy wraz z Żoną odetchnąć i delektować się tymi pięknymi chwilami/wspomnieniami tylko we dwoje. Ale już wracamy do Was i tak myślę, czy chcielibyście, abyśmy podzielili się z Wami relacją z naszego wspaniałego dnia zaślubin? Piszcie w komentarzach i dajcie znać, czy chociaż troszkę się tu za nami stęskniliście?" - napisał Narożny.