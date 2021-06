Cara Delevingne szczerze o operacjach plastycznych

Modelka przyznała też, że ma kompleksy i myśli o tym, by zrobić sobie operację plastyczną: - Jeśli coś sobie zoperuję, to będę o tym rozmawiać, bo myślę, że dla młodych osób bardzo ważne jest, by ktoś o tym rozmawiał. Operacje są źle widziane, bo kojarzą się z dużymi kompleksami. Od dziecka myślałam o tym, by zrobić sobie operację piersi. Moje piersi są nierówne. Nie lubię też mojego nosa. Przez jakiś czas myślałam o operacji intensywnie, ale na szczęście w tamtym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że gdybym miała to zrobić, nie byłabym w stanie mówić o tym szczerze. A wtedy to byłby to duży problem.