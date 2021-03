Nie było jej łatwo. "Nie wiedziałam, że jestem homofobem"

28-latka udzieliła ostatnio wywiadu. W rozmowie z Gwyneth Paltrow opowiedziała o drodze, którą przeszła, żeby odnaleźć siebie i swoją tożsamość seksualną. Cara Delevingne wyznała, że "dorastała w staromodnym gospodarstwie domowym". - Nie znałam nikogo, kto byłby gejem. Nie wiedziałam, że to istnieje i właściwie myślę, że dorastając, nie zauważyłam, nie wiedziałam, że właściwie jestem homofobem - zdradziła.

- Pomysł bycia z kimś tej samej płci, sam w sobie był dla mnie niesmaczny. Pomyślałam: "O mój Boże, nigdy bym tego nie zrobiła, to obrzydliwe" - dodała modelka.

Cara Delevingne miała myśli samobójcze. "Walczę z ogromną depresją"

Modelka zdobyła się na szczere wyznanie. Cara zdradziła, że walczy z depresją i towarzyszyły jej myśli samobójcze. - Naprawdę walczę z ogromną depresją i miałam samobójcze myśli w niektórych momentach mojego życia, ponieważ tak bardzo się wstydziłam, że kiedykolwiek taka byłam - wyznała. - Myślę, że popełniłam wewnętrzne samobójstwo tamtej dziewczyny. Ale w rzeczywistości była to ta część mnie, którą tak bardzo kocham i akceptuję jednocześnie - wyznała gwiazda.

Modelka dodała, że określa siebie jako osobę "panseksualną" - pociągają ją osoby niezależnie od płci i tożsamości seksualnej. Mimo wszystko to wciąż nie jest dla niej łatwe. - Wciąż jest część mnie, która myśl: "Och, chciałabym być po prostu hetero". To naprawdę skomplikowane - zdradziła.

- Byłam bardzo nieszczęśliwa i nie podążałam za prawdą, zwłaszcza jeśli chodzi o bycie modelką. Ta cała sprawa pasowania do jakiegoś pudełka – jestem osobą androgyniczną. Uwielbiam być kobietą, ubierać się i robić to wszystko, ale uwielbiam też być szorstkim "mężczyzną" - kontynuowała. - Czuję się o wiele bardziej komfortowo w płynności tego, czym jest bycie tylko człowiekiem i zwierzęciem prawie, ponieważ tym właśnie jesteśmy. Zaufać własnym instynktom - to jest ważne - podsumowała.