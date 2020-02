Cardi B i Offset imprezowali, jakby jutra miało nie być. Było. Teraz czytają o swoich wybrykach

Umówmy się, że życie raperów odbiega nieco od standardów. Cardi B i jej mąż Offset to najlepszy przykład pary, która żyje zupełnie inaczej niż większość śmiertelników. Wywołują non stop afery. Jak też stało się tym razem.

Pod koniec stycznia Offset został zatrzymany przez ochroniarzy jednego z centrów handlowych w Los Angeles, bo któryś z klientów zgłosił, że widział, jak raper ma przy sobie broń. Sprawę zamknięto, bo dwóch współpracowników Offseta przyznało się, że broń należy do nich, a nie do gwiazdora. Dzień później doszło do kolejnej awantury z udziałem rapera, o której teraz donoszą amerykańskie media.