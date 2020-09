Ich małżeństwo to już przeszłość. Powód? Wyjawiła go w swoim stylu

Cardi B już raz rzuciła swojego męża, rapera Offseta. Żeby wrócić, padł jej niemal do stóp i publicznie przepraszał. Tym razem to zagranie mu nie pomoże.

Cardi B i Offset byli wyjątkowo barwną parą w show-biznesie. Razem wychowują córeczkę, Kulture, ale "typowych rodziców" w żaden sposób nie przypominają. I Cardi, i Offset mają na koncie poważne problemy z prawem. Razem imprezują do białego rana w nocnych klubach, obrzucają się banknotami, upijają do nieprzytomności i obściskują na oczach fotoreporterów jakby jutra miało nie być. Ale to już koniec tego związku.

Cardi B złożyła papiery rozwodowe w sądzie. Nie ma już wątpliwości, że małżeństwo nie wyjdzie z tego kryzysu. Nie pomogą drogie torebki od Offseta i miliony róż. Raper nagrabił sobie tak, że Cardi B w końcu podjęła radykalną decyzję.

Gwiazda od razu przyznała, że nie uroniła ani jednej łzy. Nie będzie płakać przez rozwód. To wywołało sporo plotek. Dlaczego uczucie tak szybko się wypalił? Przypomnijmy, że Cardi i Offset byli małżeństwem zaledwie 3 lata.

Pojawiły się plotki, że raper zdradzał Cardi na potęgę. A nawet: że spodziewa się dziecka z inną kobietą.

Artystka odniosła się do sprawy podczas relacji na żywo na Instagramie. "Chcę wam podziękować za wsparcie. Ale - tak naprawdę - go nie potrzebuję. Jest w porządku. Nawet nie zapłakałam" - przyznała od razu.

"Za każdym razem, gdy ten facet zachowywał się jak świr i to trafiało do mediów, było mi przykro i płakałam, bo nie cierpię takich sytuacji" - powiedziała. "Tym razem nie mam zamiaru płakać. Chcecie wiedzieć, dlaczego? Powodem do rozwodu wcale nie było to, co zdarzyło się w przeszłości, zdrady".

Cardi B odniosła się do plotek, według których Offset spodziewa się dziecka z inną kobietą. "To jest jedno, piep...one kłamstwo" - powiedziała. Inny zarzut, jaki się jej stawia: że rozwód to tylko bajeczka dla mediów, żeby o nich pisano. "Nie robię takich rzeczy. Nie robię ustawek z moją rodziną, by cokolwiek sprzedać".

Raperka stwierdziła, że jest po prostu zmęczona kłótniami i brakiem szczerości. Woli zakończyć sprawy, zanim naprawdę będzie zdradzana na potęgę.