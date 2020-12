Cardi B urządziła imprezę urodzinową dla męża. Pandemia jej niestraszna

W połowie września Cardi B oświadczyła swoim fanom, że złożyła pozew o rozwód . Jej małżeństwo zakończyło się po trzech latach. Choć ona i Offset tworzyli dość wybuchową relację, wiadomość ta była dla fanów nieco szokująca. Para już wcześniej przeszła bowiem przez dość duże trudności. Zdrada, jakiej dopuścił się Offset, została mu wybaczona i wydawało się, że wszystko znowu zmierza w dobrym kierunku. To właśnie wtedy gwiazda poinformowała o rzeczywistym obrocie spraw.

Jak się okazało, kilka tygodni po tych szokujących wieściach para postanowiła do siebie wrócić. Według plotek, Carbi B dała kolejną szansę tej relacji tuż po tym, jak Offset podarował swojej partnerce dość kosztowny prezent urodzinowy. Warto zaznaczyć, że raperka otrzymała Rolls Royce'a i 15 torebek Birkin.

Wygląda na to, że Carbi B nie zamierzała pozostać dłużna. W poniedziałkową noc raperka zabrała Offseta na miasto, by docenić uroki Atlanty. Gwiazda zamieściła wieczorem nagranie na InstaStory, z którego wynika, że para dobrze się bawiła w zatłoczonym, niezidentyfikowanym dotąd klubie nocnym. Nikt z bywalców nie miał na sobie maseczek, ani nie zachowywał bezpiecznego dystansu. To jednak nie koniec niespodzianek.