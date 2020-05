Carol Alt powtórzyła sesję sprzed 38 lat. Założyła dół od bikini i korale

Carol Alt to kolejna gwiazda "Sports Illustrated", która wzięła udział w Swimsuit Icon Challenge. Wyzwanie jest skierowane do modelek pozujących przed laty dla magazynu w kostiumach kąpielowych. Panie chętne do wzięcia udziału w zabawie muszą odtworzyć sesję sprzed lat. Lub potraktować ją jako inspirację przy robieniu współczesnego zdjęcia. Tak właśnie zrobiła Carol Alt, która zachwyciła figurą godną 20-latki.