Toni Braxton pokazała się w kusym w bikini. Ale na plażę nie pójdzie

Wszyscy pamiętają Toni Braxton z połowy lat 90., gdy na szczytach list przebojów królował jej hit "Un-break My Heart". Lata lecą, a gwiazda ciągle zachwyca i chętnie pokazuje swoje wdzięki.

Toni Braxton pochwaliła się "plażowym ciałem", ale nie prędko zobaczymy ją wygrzewającą się na piasku. Gwiazda napisała o tym pod zdjęciem na Instagramie, gdzie zapozowała w kusym czarnym bikini. "Plaże są otwarte, moje ciało jest gotowe. Ale za bardzo boję się tam pójść" – wyznała 53-latka. Powodem strachu jest oczywiście pandemia koronawirusa.

"COVID-19 jest cały czas. Uważajcie na siebie" – napisała gwiazda do 3,3 mln fanów na Instagramie.

Braxton na najnowszej fotce pokazała się prawie w całej okazałości. I widać, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy zrzuciła zbędne kilogramy. Autorka hitu "Un-break My Heart" cały czas koncertuje, ale realizuje się też jako aktorka. Dwa lata temu musiała przybrać na wadze, by zagrać w opartym na faktach filmie "Faith Under Fire".

Opowiadał on prawdziwą historię Antoinette Tuff (w tej roli Toni Braxton), samotnej matki, która zdołała przekonać zamachowca Michaela Hilla (gra go Trevor Morgan), by nie otwierał ognia w szkole podstawowej. Heroiczny wyczyn kobiety ocalił setki żyć.

