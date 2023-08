Celebruje rocznicę drugiego ślubu. Historia jak z filmu

57-letni Patrick Dempsey znany jest przede wszystkim z roli dr Dereka Shepherda w "Chirurgach". Grał tam od 2005 do 2021 r., szmat czasu. Finał tej przygody miał jednak gorzki smak, bo Dempseya oskarżano o nieodpowiednie zachowanie względem współpracowników. Zdaniem autorów książki "How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy" aktor w ostatnich latach pracy przy serialu wręcz terroryzował członków ekipy filmowej. Zdaniem jednego z producentów, większość osób, zwłaszcza członkowie obsady, na własnej skórze przekonała się o trudnym charakterze aktora. Musieli pracować pod dużym stresem, gdyż każde ich potknięcie czy błąd było ostro komentowane i napiętnowane przez Dempseya.