Celine Dion miała zagrać koncerty w Polsce. Jest decyzja

W końcu pojawiła się wiadomość, co z koncertami Celine Dion w Łodzi i w Krakowie w maju. Niestety, europejska trasa "Courage World Tour" zostaje przełożona. Żaden z koncertów zaplanowanych do lipca nie odbędzie się. Fani jednak mogą być spokojni. Diwa zapewnia, że zagra na scenie dla fanów, ale dopiero, gdy sytuacja się uspokoi.

"Moje myśli i modlitwy kierowane są do wszystkich, którzy stracili bliskich i bardzo cierpią podczas tej niszczycielskiej pandemii koronawirusa. Staramy się przystosować do tych trudnych okoliczności, nie wiedząc, kiedy wszystko wróci do normy. Jednakże w końcu sobie poradzimy... Mam nadzieję, że wcześniej niż później" - napisała wokalistka w specjalnym oświadczeniu.