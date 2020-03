Celine Dion zrobiła sobie wybieg z ulicy. Oryginalny ubiór to nie wszystko

Celine Dion ma poczucie humoru i spory dystans do własnej osoby. A także do faktu, że jest bardzo znaną kobietą, więc wszyscy patrzą i na jej zachowanie, i na to, w co się ubiera. Ostatnio gwiazda pojawiła się w Nowym Jorku, a konkretnie w Soho. Otoczona fanami i dziennikarzami chętnie pozowała do zdjęć w nowym wiosennym wdzianku. Wyglądała oryginalnie. Szczególnie, że z ulicy zrobiła sobie wybieg, po których chodziła niczym modelka.