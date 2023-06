Cerekwicka nie tylko śpiewa. Nie zgadniecie, jaki ma drugi zawód

Nie wszyscy mogą jednak wiedzieć, że Cerekwicka nie ogranicza swojego życia wyłącznie do kariery muzycznej. Po 30. gwiazda poszła na studia psychologiczne. Mówiła o tym kilka lat temu w "Dzień Dobry TVN". - Zaraz po maturze nie miałam możliwości studiować dziennie, bo jednak ta muzyka wiodła prym. Dopiero po paru ładnych latach siedzenia w domu stwierdziłam, że teraz jest ten moment, aby spełnić swoje marzenie. Z początku to nie był pomysł na drugi zawód, tylko chęć poznania psychiki ludzkiej, czyli to, co od zawsze mnie ciekawiło - powiedziała.