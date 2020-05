Katarzyna Cerekwicka ukończyła studia magisterskie. Nie każdy wierzył, że jej się uda

Katarzyna Cerekwicka nie cieszy się już co prawda tak dużym rozgłosem medialnym związanym z twórczością, jak w latach świetności, ale ciągle budzi zainteresowanie. Ostatnio opowiedziała o ważnym wydarzeniu ze swojego życia. Okazuje się, że wokalistka podjęła się trudu ukończenia studiów. Nie każdy wierzył, że się jej uda.

- Zaraz po maturze nie miałam możliwości studiować dziennie, bo jednak ta muzyka wiodła prym. Dopiero po paru ładnych latach siedzenia w domu stwierdziłam, że teraz jest ten moment, aby spełnić swoje marzenie. Z początku to nie był pomysł na drugi zawód, tylko chęć poznania psychiki ludzkiej, czyli to, co od zawsze mnie ciekawiło - wyznała w rozmowie z Mateuszem Hładkim.