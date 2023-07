Cezary Pazura dosadnie o gejach. "W Polsce byli i są tolerowani"

Cezary Pazura to nie tylko popularny aktor, ale od kilku lat także prężnie działający youtuber, który dociera ze swoimi filmami do setek tysięcy widzów. Gwiazdor chętnie porusza tam nie tylko branżowe tematy. Ostatnio wypowiedział się o stosunku Polaków do homoseksualistów i jego wnioski z pewnością nie spodobają się wielu fanom.