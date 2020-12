Lewandowski najlepszym piłkarzem 2020 r. Pazura komentuje

Robert Lewandowski ma z czego być dumny. Piłkarz wygrał plebiscyt FIFA The Best i został okrzyknięty najlepszym piłkarzem roku. Wyboru dokonali dziennikarze, selekcjonerzy oraz internauci. W swoim przemówieniu piłkarz podziękował rodzicom, swojej żonie oraz fanom. Gratulacje spływają z całego świata.

Cezary Pazura skomentował zwycięstwo Roberta Lewandowskiego

"Gratulacje Robert! Dzięki za emocje. Za wszystko! Uświadamiasz innym, że sukces, oprócz talentu, potrzebuje jeszcze tytanicznej pracy i determinacji" - tak "Kiler" rozpoczął swój wpis. "To ważne przesłanie w czasach, gdy każdy uważa, że wszystko się 'należy' i 'ja też bym tak mógł'. No niestety... Mistrz jest jeden" - podsumował aktor.

Pod postem pojawiła się masa komentarzy. Internauci byli zachwyceni wpisem Cezarego Pazury. "To prawda mistrz jest jeden, ale zbyt późno go doceniono" - napisał jeden z internautów. "Ciężka praca, ale jaki spektakularny sukces. Brawo. Dużo zdrowia dla was", "komentarz jak zwykle w samo sedno" - napisali inni.