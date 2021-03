Pazura bez pamięci zakochany w młodszej żonie. Co z tego, że dzieli ich 26 lat

Gdy Edyta Zając w wieku 19 lat poznała w pociągu Cezarego Pazurę, była studentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Początkowo nawet w najśmielszych snach nie sądziła, że naprzeciwko niej może siedzieć jej przyszły mąż. Tak bardzo jednak zafascynowała ją ta znajomość, że postanowiła brnąć w nią dalej. I choć z dnia na dzień coraz bardziej się zakochiwała, musiała walczyć z wszechobecnym hejtem . Związek z o 26 lat starszym aktorem, który w Polsce ma niewątpliwy status gwiazdy, wywrócił jej życie do góry nogami. Nie było dnia, by jej nazwisko nie widniało na pierwszych stronach kolorowej prasy.

- Mówię do żony "Edysia" albo "słońce". Ona normalnie zwraca się do mnie "Czaro". Ale jak Edytka chce złapać do mnie dystans, to mówi "Pazur" - powiedział w "Fakcie".