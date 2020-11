Cezary Pazura ujawnił, ile zarabia. "Teraz jest COVID, więc jest dwa razy mniej"

Cezary Pazura od jakiegoś czasu prowadzi swój kanał na YouTube, na którym opowiada liczne anegdoty z planów filmowych i zdradza kulisy aktorskiego świata. Niedawno opowiedział fanom o tym, jak aktorzy negocjują swoje wynagrodzenia i na jakie stawki mogą liczyć. Jak przyznał, on sam przed laty maił zupełnie inne wyobrażenie o tym, ile zarabiają największe gwiazdy polskiego kina. Na ziemię sprowadził go wówczas Bogusław Linda , który prowadził kiedyś własną agencję aktorską.

- Ja mu powiedziałem 'Boguś jesteś agentem, to ja chcę tyle za Psy 2'. On tak popatrzył na mnie 'Co ty pier...! Wyżej du... nie podskoczysz, to jest taki kraj. Masz żądać tyle, ile możesz żądać, a nie jak w Ameryce. Gdzie ty żyjesz, opanuj się - wspominał Pazura.