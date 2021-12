Cezary Żak wspomina Piotra Machalicę. "Wyrwa, której nie da się wypełnić"

Bardzo. I w życiu, i na scenie. Graliśmy wtedy we trójkę, z Piotrem Borowskim, główne role w spektaklu "Casa Valentina". Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby ktoś mógł go zastąpić. On tam stworzył bardzo charakterystyczną rolę, jedną z ostatnich w swojej karierze. Potem oczywiście pojawiło się zastępstwo, to były decyzje teatru, spektakl był świeży, nie "zgrany", trzeba go było dalej eksploatować. Na początku bez niego czuliśmy się bardzo dziwnie, ale potem oczywiście się przyzwyczailiśmy. Ale wciąż go pamiętamy. To jest wyrwa, której nie da się wypełnić.