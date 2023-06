Chajzer zachęcił do zbiórki pieniędzy. Wspomniał o osobistej tragedii

W dalej części wpisu Chajzer podkreślił, że strażacy poświęcają swoje życie, aby ratować innych. Z tego powodu zachęcił wszystkich do wsparcia zbiórki pieniędzy na nowy wóz strażacki. "Dziś jest dzień dziecka. Kiedyś w dzieciństwie większość z nas marzyła o tym, żeby zostać strażakiem. Wróćmy do tego marzenia. Właśnie dziś. Dla ludzi, którzy mają wielkie jaja, żeby walczyć o Was do samego końca, kiedy los okaże się chamem i prostakiem bez sumienia i ogłady" - napisał w czwartek.