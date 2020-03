Charlie Sheen oskarżony o gwałt na nastolatku. Wróciła sprawa sprzed lat

Aktor Corey Feldman zrobił film o pedofilii w Hollywood. Opowiada ze szczegółami o tym, co robili mu i jego przyjacielowi Corey'owi Haimowi znani gwiazdorzy. Feldman oskarża w mocnych słowach m.in. Charliego Sheena.

June 25, 2012 Chatlie Sheen at Good Morning America to promote his new FX TV series Anger Management in New York City.

Corey Feldman zapowiadając ostatnio swój film dokumentalny - "(My) Truth: The Rape of 2 Coreys" - wyznał, że Netfliks był zbyt przerażony, by to pokazać. Obraz ma pokazać, do czego posuwali się znani gwiazdorzy z Hollywood przed laty. Wśród oprawców, jakich wymienia Feldman, jest Charlie Sheen. Aktor już wcześniej był oskarżany o gwałt na nieletnim.

Filmowy "(My) Truth..." od początku towarzyszą kontrowersje. Film miał być pokazany na specjalnej stronie internetowej. Trzeba było wykupić płatny dostęp, by móc to zobaczyć. 9 marca, czyli w chwili premiery, serwery padły. Feldman przyznał, że był to atak hakerów, którzy próbowali zablokować transmisję filmu.

Obraz pokazano jednak na specjalnym pokazie z udziałem gwiazd i dziennikarzy. W internecie są już pierwsze opinie na temat dokumentu i newsy o tym, kogo oskarża Feldman. Padają konkretne nazwiska: Charliego Sheena, Jona Grissoma, właściciela klub nocnego Alphy'ego Hoffmana i byłego menadżera gwiazd, Marty'ego Weissa. Zaznaczył też, że były aktor Dominick Brascia, molestował jego i Corey'ego Haima.

Oskarżenia pod adresem Sheena są najmocniejsze.

Haim i Sheen pracowali razem w 1986 r. przy filmie "Lucas" Stevena Spielberga.

- To nie było tak, że kiedyś przez chwilę rzucił: "Och, a tak naprawdę, to i to się wydarzyło". On powiedział o tym ze szczegółami - powiedział w filmie zapłakany Feldman, który wypowiada się w imieniu przyjaciela. Haim zmarł w 2010 r.

Feldman wspomniał dokładne słowa Haima na temat gwałtu, którego był ofiarą na planie filmu. Sheen zgwałcił chłopaka analnie pomiędzy przyczepami w środku dnia. - Każdy mógł tamtędy przechodzić. Każdy mógł to zobaczyć - usłyszeli widzowie.

Haim miał wtedy tylko 13 lat, Sheen 19.

Kilka innych osób potwierdziło, że wiedziało o tym, że Haim został zgwałcony i że gwałcicielem był Sheen.

O sprawie było szczególnie głośno w 2017 r. Wtedy to opublikowano artykuł w "National Enquirer", w którym nazwano Sheena gwałcicielem. O wykorzystywaniu seksualnym mówił sam Dominick Brascia, który oskarżany jest o to samo przez Feldmana. Brascia utrzymywał, że po rzekomym gwałcie Sheen i Haim utrzymywali dalej kontakt. Charlie Sheen nie skomentował jeszcze nowych oskarżeń, które padają w filmie dokumentalnym "(My) Truth...".

W produkcji przedstawione są też zarzuty pod adresem Jona Grissoma (aktor "License to Drive" i "Dream A Little Dream"). Fieldman opowiedział, że Grissom wykorzystał go seksualnie, gdy ten był pod wpływem narkotyków. Więcej o oskarżeniach pod jego adresem można było przeczytać w szokującej autobiografii Feldmana sprzed 3 lat.