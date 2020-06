Charlize Theron w ostrych słowach o Stevenie Seagalu: "Ma niesamowitą nadwagę"

Już na początku lipca na Netfliksie zadebiutuje nowy film "The Old Guard" z udziałem Charlize Theron. W ramach promocji nadchodzącej produkcji gwiazda pojawiła się programie radiowym Howarda Sterna. Prowadzący audycji zapytał aktorkę między innymi o to, jak przygotowuje się do scen walki.