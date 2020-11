"Chce mnie uciszyć na zawsze". Taylor Swift ostro o swoim byłym menadżerze

Jak podaje "Variety" Scooter Braun nie jest od jakiegoś czasu właścicielem praw do sześciu albumów Taylor Swift. Miał je sprzedać za około 300 milionów dolarów pewnym inwestorom. Dokładnie za taką sumę Braun wykupił twórczość piosenkarki z lat 2006-2017 w zeszłym roku od Big Machine Label Group. Wytwórnia twierdziła wtedy, że Swift mogła wcześniej nabyć prawa do swoich piosenek , ale nie skorzystała. Amerykanka zaprzeczyła temu i wdała się w konflikt z Braunem oraz Big Machine.

W świetle nowych doniesień Swift udostępniła długą wiadomość na Twitterze, by wyjaśnić, co obecnie dzieje się z jej utworami. Napisała, że kilka tygodni temu jej przedstawiciele otrzymali list od spółki Shamrock Holdings, która poinformowała, że wykupiła prawa do jej muzyki od Scootera Brauna.