Chce zapłacić księciu Andrzejowi 7 mln dolarów za wykonanie testu wykrywaczem kłamstw

Ian Halperin, autor książki "Sex, Lies and Dirty Money by the World’s Powerful Elite" ("Seks, kłamstwa i brudne pieniądze najpotężniejszych elit świata"), która ukazała się 24 września 2020 r., nie dotarł do żadnych dowodów na to, że następca tronu miał intymne kontakty z nieletnimi. Jednak na pewno Epstein dostarczał mu "masażystki".