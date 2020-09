Książę Andrzej to "seksoholik" i "odważny kochanek". Kolejne kobiety zabierają głos

Najstarszy syn królowej Elżbiety II jest bohaterem nowej książki, która powstała po przesłuchaniu kilkunastu kobiet. Rzekome kochanki Andrzeja nazwały go "idealnym dżentelmenem" i zdradziły tajemnice alkowy.

Ian Halperin napisał książkę "Sex, Lies and Dirty Money by the World’s Powerful Elite" ("Seks, kłamstwa i brudne pieniądze najpotężniejszych elit świata"), która ukaże 24 września. Jednym z jej bohaterów jest niesławny książę Andrzej, kojarzony ze skandalem pedofilskim Jeffreya Epsteina. Autor podkreśla, że w swoim dochodzeniu nie dotarł do żadnych dowodów na to, że następca tronu miał intymne kontakty z nieletnimi. Ale pewnym jest, że Epstein dostarczał mu "masażystki".

Jedną z nich była Virginia Roberts Giuffre, z którą Andrzej dał się sfotografować. Kobieta twierdzi, że Epstein zawoził ją do księcia trzy razy w 2001 r., gdy miała 17 lat.

Autor książki twierdzi, że Andrzej i Jeffrey byli przyjaciółmi, ale w pewnym momencie książę zaczął się go bać, ponieważ zbierał on informacje na temat wpływowych ludzi i mógł je wykorzystać przeciwko nim. Nie zdążył jednak tego zrobić, bo w 2019 r. popełnił samobójstwo w celi, gdzie czekał na rozprawę sądową.

Halperin zbierając materiały do książki spotkał się z przynajmniej tuzinem kobiet, które podają się za kochanki byłego księcia.

- Większość kobiet przedstawiała Andrzeja jako idealnego dżentelmena i twierdziła, że ​​do stosunku dochodziło za obopólną zgodą. Jedna kobieta powiedziała, że ​​był bardzo odważnym kochankiem: nie było żadnych ograniczeń, co do tego, gdzie to zrobią… Powiedziała mi: "Andrew wstrząsnął moim światem w sypialni", ale czuła się rozczarowana, ponieważ po wszystkim nigdy się już do niej nie odezwał – cytuje Halperina PageSix.

- Jedna z byłych kochanek Andrzeja powiedziała, że był uzależniony od seksu, ponieważ zawsze był drugi po księciu Karolu… Porównywał swój związek z bratem… do Williama i Harry'ego. William jest postrzegany jako materiał na króla, tak jak Karol, podczas gdy on i Harry byli złymi chłopcami… To doprowadziło do jego stylu życia playboya. Czuł się wyjątkowy, gdy miał te piękne kobiety w swoim łóżku – twierdzi autor książki.

Przypomnijmy, że książę Andrzej był żonaty w latach 1986-1996 i ma dwie dorosłe córki. Po rozwodzie nadal utrzymywał bliskie kontakty z Sarą Fergusson, z którą jeździł na rodzinne wakacje i pokazywał na oficjalnych uroczystościach. Jednocześnie miał wieść żywot playboya i był gościem na "wyspie orgii" należącej do Jeffreya Epsteina.