Cher na premierze "Bob Mackie: Naked Illusion". Tak dziś wygląda 78-letnia diwa

Prawie 78-letnia twórczyni nieśmiertelnego hitu "If I Could Turn Back Time" zaprezentowała się w rockowej stylizacji, składającą się z czarnego, skórzanego body z wycięciami, które podkreślało jej godną pozazdroszczenia figurę. Do tego dobrano srebrny pas z wielką klamrą, czarne legginsy z prześwitami oraz skórzany, dramatyczny płaszcz z metalicznymi elementami.