Cher w opałach. Została oskarżona o porwanie własnego syna

Elijah Blue jest owocem związku Cher z liderem legendarnej grupy rockowej The Allman Brothers Band Greggiem Allmanem. Z ojcem nie utrzymywał żadnych kontaktów aż do jego nadchodzącej śmierci w 2017 r. Relacje z matką opisywał jako "trudne". Był przez nią trzymany bardzo krótko. W wywiadzie dla "MailOnline" przyznał, że w młodości sprawiał problemy, a za karę Cher wysłała go na rok do szkoły wojskowej.