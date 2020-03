Chiara Ferragni o koronawirusie we Włoszech. "JEST ŹLE"

Chiara Ferragni to włoska gwiazda Instagrama obserwowana przez prawie 19 mln osób z całego świata. W najnowszym wpisie zwróciła się do fanów zza granicy, tłumacząc im, jak koronawirus sparaliżował życie w jej ojczyźnie.

Chiara Ferragni to blogerka i influencerka, która do perfekcji opanowała sztukę sprzedawania swojej prywatności w mediach. Jej metody budzą kontrowersje (np. przez całe wesele chodziła z telefonem w dłoni i relacjonowała każdy krok), ale dzięki temu jej profil na Instagramie obserwuje obecnie ponad 18,7 mln osób. W najnowszym wpisie zdradziła, że 70 proc. jej fanów to ludzie spoza Włoch i to właśnie im chciała wyjaśnić, jak wygląda życie w ognisku epidemii koronawirusa. Zaczęła od mocnych słów: "JEST ŹLE".