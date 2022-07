Chodakowska się wkurzyła. Postanowiła opowiedzieć historię swoich początków w show-biznesie

"Wiem, że łatwiej jest powiedzieć: 'Mąż jej to załatwił', 'Mąż w nią zainwestował', 'Asia Przetakiewicz ją wypromowała' (takie rewelacje tez czytam), 'Tej to się udało' etc. Wiem, że łatwiej jest tak myśleć. Skróty, kontakty, kasa męża etc. A skoro nie masz powyższych, to dajesz sobie zielone światło na wciśnięcie hamulca rozwojowego. Łatwiej jest wtedy odpuścić podjęcie pierwszego kroku i rozgrzeszyć się z braku chęci do działania. Będę to powtarzać, bo jestem z tego szalenie dumna! Jestem selfmade i tego nie odbierze mi nikt! Bez nazwiska, bez kasy, bez żadnych znajomości" - napisała Ewa.