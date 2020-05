Chris Cornell przewraca się w grobie. Wdowa odpiera ataki kolegów z zespołu

Wokalista Soundgarden zmarł niespodziewanie w Detroit w wieku 52 lat – taką informację amerykańskiej agencji prasowej Associated Press potwierdził reprezentujący muzyka agent Brian Bumberry. Dopiero później okazało się, że 17 maja 2017 r. Cornell powiesił się w hotelowej łazience. Rockman osierocił trójkę dzieci i zostawił drugą żonę Vicky, z którą był związany od 2004 r. I która jest teraz wrogiem numer jeden żyjących członków Soundgarden.

O Vicky Cornell zrobiło się głośno w styczniu zeszłego roku, gdy do sądu trafiła sprawa dotycząca nieznanych utworów jej męża. Wdowa twierdziła, że po śmierci Chrisa znalazła na jego komputerze siedem nigdy niepublikowanych kawałków. I jako spadkobierczyni jego fortuny uznała, że muzyczne skarby należą do niej. Innego zdania byli pozostali muzycy Soundgarden, dlatego sprawa trafiła do sądu.