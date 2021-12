Chris Noth i Tara Wilson rozwiodą się? "Sprawy wiszą na włosku"

Do redakcji "The Hollywood Reporter" zgłosiły się w ostatnim czasie dwie kobiety, które opisały przemoc seksualną, jakiej doświadczyły podczas spotkań z Chrisem Nothem. Do jednej z napaści miało dojść w 2004 r., kiedy aktor miał 49 lat, a ofiara zaledwie 22. Gwiazdor miał pobić kobietę, a później ją wykorzystać. Po tragicznym zdarzeniu 22-latka miała zgłosić się do szpitala, gdzie założono jej kilka szwów. Drugą z kobiet miał zmusić do seksu w apartamencie. Później pojawiły się kolejne oskarżenia.