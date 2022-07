Chris Rock żartuje z policzka na Oscarach. Nazwał kozę imieniem Willa Smitha

Podczas ostatniego show komika w Madison Square Garden w Nowym Jorku nawiązał do słynnej afery. - Każdy, kto mówi, że słowa ranią, nigdy nie został uderzony w twarz - powiedział Chris Rock. W skeczu dotyczącym osób wysoko wrażliwych również pojawiła się aluzja do spoliczkowania przez Smitha. Powtórzył słowa z oscarowej sceny: "to bolało, skur...lu", jednak dodał, że to nie on jest ofiarą tej sytuacji.