Chrissy Teigen dopiero co została mamą. Pokazuje całą prawdę o połogu

Na sukience Teigen widać bowiem spore plamy w okolicach biustu i krocza. Takie sytuacje to zwyczajna sprawa to większości młodych mam, ale niekoniecznie dla reszty świata. Chrissy postanowiła pokazać fotkę ponad 40 milionom obserwujących ją osób, by normalizować podobne sytuacje.