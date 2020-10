"Jesteśmy zszokowani". Gwiazdorska para straciła dziecko

Chrissy Teigen kilka tygodni temu ogłosiła, że spodziewa się razem z Johnem Legendem trzeciego dziecka. Modelka i muzyk nie kryli swojego szczęścia, a wieść o ciąży przekazali światu za pośrednictwem wyjątkowego teledysku do nowej piosenki Johna. Chrissy, która jest już mamą dwójki maluchów, nie znosiła ciąży najlepiej. Pod koniec września trafiła do szpitala z powodu niepokojącego krwawienia.

Zobacz: Po stracie dziecka ojcowie są zupełnie ignorowani #dzieciutracone

Chrissy zdobyła się na odwagę i napisała, co się stało. - Nie mogliśmy zatrzymać krwawienia i dostarczyć dziecku płynów, które potrzebowało mimo wielu transfuzji krwi. To po prostu nie wystarczyło - pisze.

- Do tej pory było tak, że nadawaliśmy dzieciom imiona na ostatnią chwilę, po porodzie, gdy opuszczaliśmy szpital. Ale teraz, z jakiegoś powodu, zaczęliśmy nazywać tego maluszka w moim brzuchu Jack. Więc dla nas on zawsze będzie Jackiem. Jack tak bardzo walczył o to, żeby być w naszej rodzinie i dla nas - na zawsze - będzie - wzrusza Teigen.