Christina Aguilera bardzo schudła. Dzięki "diecie gwiazd" straciła 18 kg w 3 miesiące

Dziś wciąż nagrywa piosenki, koncertuje i występuje w telewizji. Christina Aguilera ma, przynajmniej na pierwszy rzut oka, satysfakcjonujące życie zawodowe i prywatne, jednak przez lata zmagała się z wahaniami wagi. Gwiazda to chudnie, to tyje, co nie było i nie jest zdrowe - ani pod względem fizycznym, ani psychicznym.