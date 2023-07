Katie Holmes niczego się nie wstydzi. Nie przejmuje się rozstępami na brzuchu

Ostatnio fotoreporterzy spotkali ją podczas spaceru po Nowym Jorku. Chudziutka aktorka paradowała w czarnym sportowym staniku, luźnych zielonych spodniach dresowych, adidasach i ciemnych okularach. Tym, co przykuło największą uwagę, był odsłonięty brzuch gwiazdki. Mimo że można dostrzec na nim rozstępy, Katie śmiało go pokazuje. Tym samym pokazała, że nawet, wydawać by się mogło, tak perfekcyjne gwiazdy jak ona, zmagają się z różnymi niedoskonałościami ciała. I nie jest to powód do wstydu. Tak trzymać!