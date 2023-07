"Chwała mu!". Po katolickim koncercie pozostał dług na 750 tys. zł

Na płycie stadionu stanęła wielka scena, większa niż na niejednym rockowych koncercie. Na niej artyści wykonywali utwory muzyczne. Wygłaszano także świadectwa wiary i przypominano prawdy wiary chrześcijańskiej. Wszystko po to, aby "kolejne osoby i społeczności odkrywały moc trwania przed Bogiem w swoim życiu. By Jego dzieła, Boże cuda, nie były czymś co zaskakuje, a czymś co jest realne i dostępne dla każdego z nas".