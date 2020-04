Chynna miała 25 lat. Ujawniono przyczynę zgonu

Pierwszy hit pt. "Selfie" wydała w 2013 r. Rok później ponownie podbiła amerykańskie listy przebojów utworem "Glen Coco". Następnie zaczęła wydawać minialbumy. Pierwsza o tytule "I’m Not Here. This Isn’t Happening" ukazała się w 2015 r. Druga jednak okazała się przełomowa w jej karierze. W 2016 r. do sprzedaży trafiła płyta "Music 2 Die 2", na której przyznała się do walki z uzależnieniem od opioidów.