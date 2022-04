Plaga rozwodów wśród gwiazd. Cichopek i Hakiel nie są jedyni. Ekspertka podaje powody

- Rozwodów jest coraz więcej, bo często ludziom z wygody nie chce się pracować nad związkiem i tym, żeby zwalczyć problemy w nim. Od lat jesteśmy uczeni egoizmu i dbania o własny interes. Nie chcemy poświęcać zbyt wiele dla drugiej osoby (...). Ludzie chętnie zawierają śluby, bo można się pokazać, zaprezentować. Potem jednak trzeba żyć we dwójkę na co dzień i to jest bardzo trudne. Dlatego świeże małżeństwa nie są często w stanie przetrwać w starciu z rzeczywistością - tłumaczyła.