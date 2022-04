Cichopek i Kurzajewski byli podsłuchiwani. Nagrania trafiły do władz TVP

Gazeta dowiedziała się, że nagrania rozmów trafiły także do władz TVP, gdzie Kurzajewski i Cichopek mają bardzo mocną pozycję. Kto to zrobił i w jakim celu? Nie wiadomo. Tymczasem Maciej Kurzajewski zapowiedział zgłoszenie tej sprawy do prokuratury. Za nielegalny podsłuch grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat.