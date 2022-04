Kasia Cichopek odblokowała komentarze na Instagramie. Fani tylko na to czekali

Teraz znów je odblokowała, na co fani szybko zareagowali. Ale tym razem zamiast krytyki, pojawiły się słowa wsparcia: "Kasiu, zachowaj klasę i nie daj się nikomu sprowokować. Mleko się wylało, no i co z tego. Czasami życie pisze nam różne scenariusze. Trzymam kciuki za ciebie", "Piękna kobieta i cudna matka. Gdyby to Marcin ją zdradził, to nikt by na niego nie wylewał hejtu. Poza tym, po co to wylewanie smutków przed kamerami?", "Jak można komuś mówić, jak ma żyć?!", pisali.