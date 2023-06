Cichopek pochwaliła się "nowym członkiem rodziny". Pokazała urocze zdjęcia

"Puchata kulka szczęścia. W końcu pojawił się w naszej rodzinie kot! Do tej pory mieliśmy tylko psy. Nasza kicia jest już pełnoprawnym członkiem rodziny i nie wyobrażamy sobie bez niej życia" - napisała ekranowa i życiowa partnerka Macieja Kurzajewskiego. I choć zaznaczyła przy tym, że kociak nie należy do niej, a do brata, najwyraźniej pokochała zwierzaka jak własnego.