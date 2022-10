Cichopek z Kurzajewskim w Izraelu, a Hakiel? Też przeżywa romantyczne chwile

W mediach społecznościowych znani od lewa do prawa komentują "coming out" pary. Jedni gratulują, drudzy wręcz przeciwnie. Trzy grosze do całego zamieszania dokłada Paulina Smaszcz. Była żona prezentera nie przebierała w słowach, składając kąśliwie życzenia urodzinowe Cichopek.