Ciupa w samej bieliźnie. Rozgrzewa swoich fanów

Aleksandra Ciupa jest DJ-ką, ale też modelką i influencerką. Na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie, które rozgrzeje każdego wielbiciela pięknej Słowianki. Ciupa, wie, jak pozować, i co ważniejsze, w czym pozować, by zrobić niesamowite wrażenie. Najnowszy wpis celebrytki przyciąga spojrzenia dzięki załączonemu zdjęciu. Czerwona bielizna i czerwone róże - według Ciupy to kwintesencja walentynek. Zgadzacie się?